ماذا قدم تيري هنري لموناكو في 103 يوم من الإخفاقات؟

موناكو يعلن عن إيقاف تيري هنري المدير الفني للفريق لأجل غير مسمى استعدادًا لإقالته من تدريب الفريق بعد الفشل الذريع في الأشهر الماضية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي موناكو عن إيقاف مدربه الفرنسي تيري هنري بعد اخفاقه في انتشال الفريق من نتائجه السلبية خلال الثلاثة أشهر الماضية.

جاء هذا في بيانًا رسميًا نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الانترنت وأكد خلاله أن الإدارة قررت إيقاف هنري حتى اتخاذ قرار نهائي بشأنه.

أيام هنري التدريبية في صفوف موناكو انتهت على الأقل هذا الموسم، فلن نراه مجددًا على مقاعد تدريب فريق الإمارة، لذلك دعونا نستعرض معًا ما الذي قدمه هنري لموناكو في فترة الـ 103 يومًا الماضية:

بداية تيري هنري لم تكن موفقة على الاطلاق مع فريق موناكو فالفريق لم يحقق أي انتصار منذ قدومه سوى بعد مرور شهر ونصف رغم قيادته لست مباريات.

خسر الفريق أمام كل من ستراسبورج وستاد ريمس وكلوب بروج وباريس سان جيرمان وتعادل مع ديجو وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

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أول فوز للفريق جاء بعد حوالي شهر ونصف على ارتداءه لعباءة المدير الفني تحديدًا في الـ 24 من شهر نوفمبر أمام فريق كان بهدف نظيف بالجولة الـ 14 من الدوري الفرنسي.

اجمالًا لم يحقق تيري هنري الفوز سوى في أربع مباريات مع فريق موناكو من أصل 20 لقاء خاضهم مع الفريق منذ تولى في أكتوبر الماضي.

الغريب في الأمر أن تلك المباريات الأربع التي حقق فيها الفوز كان ثلاثة منها خارج أرضه وبعيدًا عن جماهيره.

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واستخدم المدرب الفرنسي الذي يتحسس طريقه التدريبه عدة طرق وخطط من أجل اخراج أفضل ما لدى عناصره من قدرات فنية وبدنية.

ففي أول ثلاث مواجهات استخدم هنري ثلاث خطط مختلفة، ولجأ خلال الـ 20 مباراة لـ 10 خطط، كل منها كان يشهد تشكيلة مختلفة من اللاعبين.

أكثر خطط هنري استخدمًا خلال تلك الفترة كانت الـ 4-2-3-1 المتحفظة ومعها 3-4-3 مؤخرًا، بواقع ثلاث مرات لكل منها.

تلقى الفريق خلال تلك الأشهر الثلاثة 43 هدفًا بمعدل يتجاوز الهدفين الواحد في المباراة، بينما سجل 23 هدف، بمعدل يزيد عن الهدف بقليل في كل لقاء.