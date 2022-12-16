ماذا قدم تاليسكا وأبو بكر خلال مواجهة النصر والرائد؟

الثنائي سجل خلال الفوز على الرائد

Shahid

لعب تاليسكا مباراة ممتازة أمام الرائد خاصة في الشوط الثاني توجها بإحراز هاتريك ساهم في ريمونتادا الفريق وتحويل تأخره بهدف إلى فوز 4-1، وقد سجل فينسنت أبو بكر الهدف الرابع وكان هدف التعادل.

تاليسكا لعب الشوط الأول متقدمًا للأمام كثيرًا، كان بمثابة المهاجم بجانب زميله الكاميروني، لكن المدرب رودي جارسيا أعاده للخلف قليلًا وأصبح يُحسب مع لاعبي الوسط بتحركاته في العمق أو الجانب الأيمن، وهو يُمكن وصفه بكلمة السر خلف تألق اللاعب.

تاليسكا امتاز بالدقة العالية في تسديداته اليوم حيث حاول التسديد 7 مرات صد الدفاع 2 ومرت 5 على المرمى سجل منها 3 أهداف، وقد سدد مرتين من خارج منطقة الجزاء و3 مرات من داخلها.

دقة تمريرات اللاعب الـ35 وصلت إلى 86%، وقد كان 40% منها لليسار و26% للأمام، وقد اكتسب خطأً واحدًا.

النجم البرازيلي وقع على أول هاتريك في الموسم وقد أصبح هداف الدوري برصيد 8 أهداف.

فينسنت أبو بكر على الجانب الآخر لعب مباراة أراها أفضل كثيرًا مما سبق، حاول وتحرك جيدًا جدًا في العمق والطرفين وبدا أكثر ثقة بنفسه قبل السفر إلى قطر مع منتخب الكاميرون.

المهاجم الكاميروني سجل هدف التعادل بمتابعة سهلة لتمريرة عبد الإله العمري، وقد كانت تلك تسديدته الثانية فقط على المرمى من إجمالي 3 محاولات.

مرر 16 تمريرة فقط بدقة وصلت إلى 94%، وقد ربح أيضًا خطأً واحدًا.

فوز النصر رفع رصيده إلى 22 نقطة تضعه بجانب الشباب في الصدارة فيما تجمد رصيد الرائد عند النقطة التاسعة في المركز الـ12.

Shahid