ماذا قال عن ميسي وزميله؟ سكالوني يهدد لاعبي الأرجنتين قبل كوبا أمريكا 2024!

المدرب الأرجنتيني لا يريد أي تخاذل من رجاله..

استمتع المنتخب الأرجنتيني بفوزين وديين على كل من السلفادور وكوستاريكا في فترة التوقف الدولي الجارية، لكن بعد مباراة كوستاريكا أطلق المدرب ليونيل سكالوني سهامه إلى الكل.

شهدت مباراة كوستاريكا بداية المشوار الدولي للحارس والتر بينيتيز، كما شهدت بداية أليخاندرو جارناتشو المباراة بشكل أساسي وهي مكاسب قوية لسكالوني وكتيبته قبل معترك هام هو كوبا أمريكا 2024 في الصيف.

وقال سكالوني للصحفيين عقب المباراة: "هناك إمكانية دائمًا لحدوث كل شيء (أن يكون بينيتيز الحارس الثاني).. في عالم كرة القدم لا يوجد شيء معروف حتمًا".

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وأضاف: "اليوم هو (بينيتيز) هنا، لديه فرصة عظيمة لأنه أتى معنا لأول مرة، ولكنني لا أضمن مكانًا لأحد هنا على الدوام"

ولوح إلى ليونيل ميسي تحديدًا: "فقط واحد فقط تعملونه، لم يأت إلى هذا المعسكر، لكنه يضمن وجوده معنا في كوبا أمريكا، الباقون سأنتقي من بينهم دون ضمانات".. ثم عاد ليستدرك قائلًا: "ربما دي ماريا أيضًا يضمن موقعه".