ماذا قال دي ناتالي عن انضمام مورييل لفيورنتينا؟

نجم هجوم إيطاليا السابق يتحدث عن اللاعب الكولومبي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى أنتونيو دي ناتالي نجم أودينيزي المعتزل أن زميله السابق لويس مورييل يُناسب جدًا ناديه الجديد فيورنتينا.

وانضم المهاجم الكولومبي للفيولا هذا الشهر قادمًا بالإعارة مقابل مليون يورو من إشبيلية مع حق شرائه نهائيًا مقابل 12-15 مليون يورو الصيف المقبل.

وقد أشاد الدولي الإيطالي السابق بمورييل مؤكدًا أنه إن امتلك الرغبة اللازمة لإثبات قدراته سيؤدي جيدًا في فلورنسا، مضيفًا "مورييل لاعب يستطيع صناعة الفارق، يستطيع اللعب كمهاجم متحرك، لكنه سيلعب في دور مشابه تمامًا للدور الذي لعبه بجانبي مع أودينيزي ضمن طريقة لعب ستيفانو بيولي 4-3-3 مع الفيولا".

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"أستطيع تخيله يؤدي جيدًا على الجانب الأيسر لمثلث هجوم فيورنتينا، بجانب كييزا على اليمين وسيميوني في القلب".

أتم عن صاحب الـ11 هدفًا مع أودينيزي موسم 2012-2013 "هو مهاجم يُحب التحرك حول المنطقة كثيرًا، ويستغل جيدًا مهاراته الفردية. سترون أنه سيركز كثيرًا على هذا".