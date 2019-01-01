ماذا قال تركي آل الشيخ بعد انضمام خماسي بيراميدز لمنتخب مصر؟

أجيري يعلن قائمة المنتخب المصري لمعسكر مارس

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز، عن انضمام ٥ لاعبين من فريقه لمنتخب مصر.

وأعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة لمواجهتي النيجر ونيجيريا والمقرر لهم نهاية مارس المقبل.

وضم أجيري كلًا من أحمد الشناوي ونبيل عماد "دونجا"، وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعمر جابر.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" على انضمام خماسي الفريق للمنتخب: "سعيد جدًا أن نادي لم يكمل العام ينضم أكبر عدد من اللاعبين منه للمنتخب المصري العزيز.. مبروك لأبطال بيراميدز.. وهذا يثبت أننا التشكيلة الأقوى.. بالتوفيق ويااااارب تجيبوا الكأس".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تأجيل مباريات كأس مصر التي كان من المقرر إقامتها الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري.