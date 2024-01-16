ماذا قال بيب جوارديولا عن رباعية برشلونة المذلة من ريال مدريد؟

دعم تشافي بلا حدود..

يقضى بيب جوارديولا يومه الأول وهو المتوج بجائزة أفضل مدرب في العالم 2023 من قبل "فيفا" في حفل جوائز الأفضل، لكن برشلونة ليس ببعيد عن مدرب مانشستر سيتي حتى في ظل أكثر إخفاقات برشلونة، ونجاحات مانشستر سيتي ومدربه.

وقال جوارديولا أثناء تسلم الجائزة: "برشلونة هو فريق قلبي، لقد تعلمت كل شيء فيه، في أكاديميته لمدة 14 عامًا، حققنا النجاح أيضًا على المستوى الأول، أنا أدين بكل شيء لبرشلونة".

وعلى هامش الحفل سئل عن نتيجة هزيمة برشلونة القاسية من ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني برباعية مقابل هدف، فأجاب: "إنه نهائي، وقد خسروه لكن الأسبوع المقبل به خصم جديد في منافسة جديدة، تمنحوا الدعم للأشخاص وفي نهاية العام سيكون القرار النهائي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "من وجهة نظري سأواصل منح الدعم غير المشرو لتشافي ولاعبيه ليتحركوا للأمام، لقد فعلوا ذلك وأظهروا مستواهم في مربات سابقة، لديهم الجودة والمشوار طويل".

وأضاف: "هناك ميل إلى رمي كل مجهود في الهواء وهذا الأمر صعب للغاية، لقد خسرنا النهائي؟ حسنًا، أهنئ المنافس على فعل ذلك بينما أتقدم أنا للأمام".

لكن جوارديولا أكد أن على اللاعبين أيضًا "التطور إذا كانوا يؤمنون حقًا بالمدرب. يتمتع اللاعبون بالجودة، وقد فعلوا ذلك آلاف المرات وسيعودون للقيام بذلك".