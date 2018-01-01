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الدوري الإنجليزي الممتاز

ماذا قال أوزيل بعد مساعدة أرسنال في الفوز على بيرنلي؟

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Getty Images
صانع الألعاب الألماني ظهر بعد غياب طويل عن التشكيل الأساسي للمدفعجية

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل، أنه يشعر بسعادة كبيرة بعد مساعدته أرسنال على إسقاط بيرنلي، في المواجهة التي جمعتهما بالدوري الإنجليزي.

أوزيل عاد مرة أخرى للتشكيل الأساسي للمدفعجية بعد غياب طويل، سواء بالغياب عن القائمة بالكامل أو الجلوس على الدكة.

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الألماني ظهر بمستوى جيد اليوم حيث ساهم في الهدفين الأول والثالث للمدفعجية، في المباراة التي انتهت بفوز أرسنال 3/1.

ولجأ نجم أرسنال لحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للتعبير عن فرحته بالفوز.

وقال صاحب الـ30 عاماً:"3 نقاط ثمينة جداً لنا، سعيد لمساعدة الفريق على الفوز اليوم".

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ويأتي تألق أوزيل ليخفف من حدة الشائعات حول رحيله عن صفوف الفريق بالميركاتو الشتوي القادم، لعدم اقتناع المدرب أوناي إيمري بقدراته.

ورفع الفوز رصيد أرسنال إلى 37 نقطة في المركز الخامس، متساوياً في النقاط مع تشيلسي الرابع، بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر.

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