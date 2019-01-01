ماذا قالت الصحافة العالمية بعد فوز قطر برباعية على الإمارات؟

الصحافة تشيد بلاعبي قطر وتندد بتصرفات الجماهير الإماراتية

فيسبوك تويتر بلال محمد

نددت الصحافة العالمية، بتصرفات الجماهير الإماراتية، في مباراة منتخب بلادها امام المنتخب القطري في نصف نهائي كأس آسيا.

وهاجمت بعض الجماهير المتواجدة في ملعب اللقاء، لاعبي المنتخب القطري عقب تسجيل كل هدف في المباراة، والتي انتهت بفوز العنابي بهدف نظيف.

وقالت صحيفة فرانس 24: " قطر تسحق الامارات تحت تصرفات غير مقبولة من الجماهير الإماراتية وتصل النهائي".

ومن جانبها كتبت صحيفة جلوبو البرازيلية: " منتخب قطر تفوق على الاستفزازات الإماراتية وهزمهم برباعية وسيلعب النهائي التاريخي في كأس آسيا".

وأشادت صحيفة ريكورد البرتغالية بالعنابي، حيث كتبت: " منتخب قطر يحطم أرقام تاريخية وآخرها سحق الامارات على ارضه برباعية نظيفة والتأهل الى النهائي".

وكتبت صحيفة واشنطن بوست: "تحت وابل من الاستفزازات منتخب قطر يسحق الامارات برباعية نظيفة ويصل الى نهائي كأس آسيا".

وفي نفس السياق، كتبت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية: " جماهير الامارات الغاضبة لا حيلة أمامها سوى التعدي على لاعبي المنتخب القطري بإلقاء الأحذية عليهم اثناء احتفالاتهم بالرباعية".