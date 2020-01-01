ماذا فعل فالفيردي بعد ريمونتادا ليفربول؟ تناول الفلافل

برشلونة يخسر من ليفربول والدنيا تقوم ولا تقعد.. وفالفيردي يريد أن يأكل فلافل!

كشف أشرف بن عياد مراسل قنوات بي إن سبورتس أن المدير الفني السابق لنادي برشلونة إرنستو فالفيردي أراد أكل الفلافل بعد مباراة برشلونة وخيتافي الموسم الماضي.

وتحدث أشرف بن عياد عن هذه القصة في الوقت الحالي لأول مرة، حيث حكى تفاصيلها في مداخلة عبر سكايب بعد نهاية مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني.

وقال مراسل بي إن سبورتس في برشلونة إن القصة تعود لأول مباراة يخوضها الفريق الكتالوني على ملعبه كامب نو بعد الريمونتادا القاسية أمام ليفربول.

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وأضاف: "المباراة كانت تلعب في أجواء مشحونة والجماهير تطلق صافرات الاستهجان على اللاعبين وجميع الوجوجه الحاضرة في المدرجات حزينة"

وتابع: "بوسكيتس قال لي إن هذه المباراة كانت أصعب مباراة يلعبها مع برشلونة في حياته من كثرة الضغط الذي كان يشعر به هو وزملائه"

وأردف: "بعد المباراة وقبل أن أجري حديثي المعتاد مع فالفيردي، أخبرني أنه قبل أي شيء يريد أن يأكل الفلاقل، مما أثار استغرابي بصورة كبيرة"

وأكمل: "فالفيردي بطبعه مدرب هادئ ولا يبرز انفعالاته دائمًا ولا تجد أي مشاحنات بينه وبين الآخرين، سواء في برشلونة أو قبل أن يتولى قيادة الفريق الكتالوني"

ولكي نستكمل القصة، فإن فالفيردي ذهب رفقة أشرف بن عياد لتناول الفلافل، قبل أن يخبره إرنستو إنه أول وآخر صحفي يصطحبه معه للأكل.

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يذكر أن إرنستو فالفيردي قد أقيل من تدريب برشلونة مطلع العام الجاري، وذلك بعد أن خسر نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الجديد أمام أتلتيكو مدريد.