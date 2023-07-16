ماذا فعلت يا وليد معاذ؟ .. بيتسو موسيماني يهدد مشوار الأهلي بـ"خطوة انتقامية"!

سببان وراء تحرك موسيماني ضد الأهلي..

في خطوة لم تكن في الحسبان، يمثل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني السابق للأهلي السعودي، تهديدًا حقيقيًا للفريق خلال الفترة الحالية، إذ اتخذ خطواته الفعلية انتقامًا من تصرف مجلس الإدارة السابق برئاسة وليد معاذ معه.

مجلس الراقي السابق كان قد أعلن بشكل رسمي رحيل الجنوب إفريقي عن الفريق بعد قيادته للصعود من جديد لدوري روشن من دوري يلو للدرجة الأولى، وهو ما أغضب المدرب.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن موسيماني تقدم بشكوى رسمية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد النادي الجداوي، لسببين..

مصادر الصحيفة أوضحت أن السبب الأول هو قيام الإدارة بفسخ عقده من طرف واحد، فيما كان ينص عقده على التجديد تلقائيًا دون الحاجة إلى توقيع عقود جديدة أو إرسال بريد إلكتروني برغبة أي طرف في البقاء حال نجاحه في الصعود لدوري روشن.

السبب الثاني هو عدم حصوله على رواتبه من قبل مجلس وليد معاذ لمدة ستة أشهر كاملة، بجانب مكافأة الصعود من دوري يلو.

يذكر أن وليد معاذ رحل عن رئاسة الأهلي بعد حل مجلسه، على خلفية استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 75% من ملكيته، وتم انتخاب خالد العيسى رئيسًا جديدًا للنادي.