ماذا فعلت يا باجيو؟ أسطورة إيطاليا يعلن مشاركته في ناركوس!

مفاجأة الموسم الرابع؟

فاجأ روبرتو باجيو، أسطورة كرة القدم الإيطالية، متابعيه بصورة مميزة له على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر باجيو صورة يظهر فيها "بشكل مختلف"، وعلق عليها: "Narcos 4 قريبًا (في إشارة للشبه الكبير بين الصورة وأبطال مسلسل نتفليكس الشهير)".

ويعد Narcos من أنجح مسلسلات حرب العصابات والجريمة، إذ عرض للمرة الأولى على منصة نتفليكس عام 2015 وتدور أحداثه حول تاريخ عصابات المخدرات في كولومبيا والمكسيك منذ السبعينيات ومكون من 3 أجزاء.

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ويتناول المسلسل قصة حياة تاجر المخدرات الأشهر في العالم بابلو إسكوبار وكيف تحولت تجارة المخدرات إلى حرب عصابات بين التجار من أجل السيطرة على هذا السوق مع محاولة الشرطة القضاء على هذا العالم.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن الصورة التي نشرها "باجيو"، غير حقيقية، وإنما جرى إعدادها عن طريق برامج "تعديل الصور".

واعتزل صاحب الـ57 عامًا كرة القدم في 2004، بعد مسيرة خالدة مثّل خلالها الثلاثي العملاق "ميلان وإنتر ويوفنتوس"، كما توّج بالكرة الذهبية 1993.