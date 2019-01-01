ماذا سيفعل عموري مع الجزيرة أمام فريقه السابق؟

الجزيرة والعين في ديربي أبوظبي في الدوري الإماراتي

تنطلق مساء اليوم مباراة العين أمام نظيره الجزيرة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي الإماراتي على ملعب "هزاع بن زايد".

وتشهد دائمًا المباراة أحداث مثيرة خاصًة أنه من أقوى الديربيات في الخليج، هو ديربي أبوظبي، الذي يلعب دورًا هامًا في مشوار الدوري الإماراتي.

وديربي أبوظبي سيشهد في الموسم الحالي، ظاهرة جديدة وهي ظهور نجم العين السابق بقميص الجزيرة، وهو عمر عبدالرحمن.

عموري انتقل إلى الجزيرة الإماراتي بداية الموسم الجاري بعد عدم استمراره مع الهلال السعودي، ليكون دعمًا قويًا للفريق في الموسم الحالي.

صاحب الـ28 عامًا خاض بقميص العين سابقًا 145 لقاء سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 73 ليكون النجم الأول في الفريق وقتها.

ومع الهلال السعودي لعب 6 مباريات سجل هدفًا وصنع أخر قبل الإصابة بالرباط الصليبي التي كانت صادمة للجميع في بداية مشواره مع الزعيم السعودي.

سجل عموري في ديربي أبو ظبي حتى الأن، عندما كان لاعبًا في العين 5 أهداف خلال 10 مباريات وصنع 4 آخرين.

ومع الجزيرة حتى الأن خاض 5 مباريات وصنع هدفًا خلالهم، ومن المنتظر أن يتألق مع الفريق، وينتظر الجميع أن يراه هذه المرة في ديربي أبو ظبي بقميص الجزيرة وليس العين.