"ماذا حقق؟" .. أسطورة برشلونة ينتقد فوز جود بيلينجهام بجائزة الفتى الذهبي!

أسطورة برشلونة غاضب من الدعم الذي يحصل عليه جود بيلينجهام..

انتقد خريستو ستويتشكوف، أسطورة نادي برشلونة الإسباني، فوز الإنجليزي جود بيلينجهام نجم وسط نادي ريال مدريد بجائزة الفتى الذهبي 2023.

وأجرى ستويتشكوف مقابلة مع صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية التي تقدم الجائزة المرموقة لأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا، وعندما سُئل عما إذا كان يتفق مع أعضاء هيئة التحكيم الذين صوتوا لنجم وسط ريال مدريد، أجاب بشكل واضح: "لا".

وأضاف النجم البلغاري السابق: "أنا لا أجادل في قيمة بيلينجهام، فهو أحد أقوى المواهب في العالم، لديه الكثير من الرقي والذكاء، بالنسبة لي هو مزيج بين مايكل لاودروب وكاكا وبول بوجبا في بداية مسيرته".

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وتابع: "سيتنافس مع مبابي وهالاند على الكرة الذهبية المقبلة، لكن أود أن أعرف ما الذي فاز به في عام 2023 بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد، لا شيء".

وأصر مهاجم برشلونة الأسطوري على هجومه على بيلينجهام: "ما هو النجاح الذي جلبته كل هذه الأهداف لريال مدريد؟ أنت تعرف جيدًا ما سيقوله صديقي مورينيو عن الألقاب، هل نتحدث بعد ذلك عن كيفية انتهاء الدوري الألماني، كان بوروسيا دورتموند يتقدم بنقطتين على بايرن قبل 90 دقيقة من نهاية البطولة، كان يلعب على أرضه ضد ماينتس، بينما كان البافاريون في كولن".

وأكمل: " ماذا حدث قبل 5 دقائق من نهاية المباراة؟ أدخل توخيل جمال موسيالا، الذي سجل لبايرن هدف الفوز، فيما لم يتجاوز بوروسيا التعادل على أرضه 2-2 وخسر اللقب بفارق الأهداف".

كان ستويتشكوف واضحًا بشأن اللاعب الذي كان سيمنحهم جائزة الفتى الذهبي بدلًا من بيلينجهام: "بما أن جافي لم يكن مؤهلًا بموجب اللوائح، كنت سأمنح الجائزة إلى موسيالا، أو أليخاندرو بالدي".