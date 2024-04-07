ماذا حدث مع مورينيو؟ .. خطوة من الأهلي تكشف مصير ماتياس يايسله "غير المتوقع"

الأهلي يتجنب أخطاء الماضي بتلك الخطوة..

SHAHID

يبدو أن إدارة النادي الأهلي السعودي بدأت التجهيز للموسم المقبل مبكرًا، لفرض حالة استقرار على الفريق بعيدًا عن التخبطات التي يعاني منها الراقي بعد انتهاء كل موسم في السنوات الأخيرة.

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الراقي حاليًا لم يعد منافسًا على أي بطولة، فقط يصارع لحجز مقعد في النسخة المقبلة من دوري النخبة الآسيوية بفضل احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 52 نقطة، متفوقًا بخمس نقاط على الاتحاد؛ صاحب المركز الرابع، فيما تفصله عن الوصافة 13 نقطة، و25 نقطة عن الصدارة، مع بقاء سبع جولات على نهاية الموسم.

وبالتزامن مع اقتراب الموسم من نهايته، أوضحت صحيفة "عكاظ" أن إدارة قلعة الكؤوس اعتمدت اللجنة الرياضية للنادي، والتي تضم رون جورلي؛ الرئيس التنفيذي، لي كونجيرتون؛ المدير الرياضي، بجانب الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للفريق.

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وأوضحت الصحيفة أن يايسله سيكون مسؤولًا عن كافة الجوانب الخاصة بفريق الكرة، في مؤشر قوي على استمراره في مهام عمله في الموسم المقبل، وتجهزيه للميركاتو الصيفي للفريق.

هذه الخطوة من شأنها أن تنهي الحديث الذي دار خلال الفترة الماضية عن احتمالية التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي تواجد في السعودية بالفعل، وألمح كثيرًا لتولي قيادة أحد الفرق في الموسم المقبل.

SHAHID