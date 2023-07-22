"ماذا أقول؟" .. هاري كين بقميص بايرن ميونخ يقتحم مؤتمر مدرب توتنهام!

هل اقتربت الصفقة من الحدوث؟

موقف غريب وقع أمامه أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام كان بطله أحد الصحفيين، والسبب كان هاري كين المرشح للانتقال إلى بايرن ميونخ.

كين يدخل في العام الأخير من عقده مع توتنهام، واللاعب يريد الرحيل من أجل الانتقال لبايرن الذي دخل في مفاوضات مكثفة مع نظيره اللندني لحسم الصفقة.

المؤتمر الصحفي لبوستيكوجلو قبل مواجهة ليستر سيتي غدًا، الأحد، في تايلاند، شهد قيام ماكس شريدر المراسل بصحيفة "بليد" الألمانية بالحضور ومعه قميص لبايرن ميونخ عليه اسم هاري كين والرقم 9.

وعندما شاهد مدرب توتنهام تصرف المراسل الألماني رد قائلًا:"ماذا يمكنني أن أقول عن ذلك؟ لا شيء!".

وبعد ذلك أراد المسؤول عن المؤتمر التدخل لإنقاذ الموقف ولكن بوستيكوجلو واصل مؤتمره بصورة طبيعية رغم هذا التصرف الغريب من شريدر.

يذكر أن كين ارتبط هذا الصيف بالانتقال لريال مدريد لتعويض رحيل كريم بنزيما، كما يعتبر من المرشحين للانضمام إلى باريس سان جيرمان في حالة مغادرة كيليان مبابي، بينما يبقى بايرن هو النادي الأكثر جدية في ضمه حتى الآن.