"ماذا أرتدي؟" .. زوجة محرز تنهار في السعودية والسبب حمام سباحة!

"قالوا لي إن ما أريده محظور على النساء!"

SHAHID

انضمت عارضة الأزياء الإنجليزية تايلور وارد، زوجة النجم الجزائري رياض محرز، إلى سلسلة النجوم الذين عبروا عن فشلهم في التكيف مع الحياة الجديدة لعائلتها في المملكة العربية السعودية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت وارد قد انتقلت مع زوجها محرز إلى السعودية، خلال الصيف المنصرم، إثر انضمام فريقها لأهلي جدة، بعد سنوات طويلة قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليستر ومانشستر سيتي.

وتحدثت تايلور عن الصدمة الثقافية التي حدثت لها بعدما غادرت مدينة مانشستر (مسقط رأسها)، خلال برنامج "Married To The Game"، وهو مسلسل واقعي جديد على منصة "أمازون برايم"، والذي يضم أيضًا زوجات اللاعبين إلكاي جوندوجان، جورجينيو، مات تورنر وجيمس تاركوفسكي".

وقالت تايلور: "أشعر أن التكيف مع الحياة في السعودية صعب للغاية، وهناك أوقات لا أستطيع القيام بما اعتدت عليه طوال حياتي، أن لا أحب ذلك. ذات مرة طلبت استخدام المسبح، لكن قيل لي إن ذلك محظور على النساء".

وأضافت: "لن أكذب، لقد شعرت بالذعر واتصلت بالفندق لأسأل "سآتي مع طفلي، ماذا يرتدي الناس حول حمام السباحة، أعلم أن الوضع أكثر تحفظًا في المملكة وهناك قيود حول زي المرأة".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وتابعت: "قلت لمسؤولي الفندق أريد فقط أن أتأكد عندما آتي بطفل رضيع ما هو أفضل شيء أرتديه، هل أحتاج إلى ارتداء شيء مغطى إذا كنت سأنزل إلى الماء؟، لكنهم ردوا علي بأن الأمر غير مسموح وأن هذا المسبح للرجال فقط".

SHAHID