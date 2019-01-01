ماذا أعاق انضمام هالاند إلى مانشستر يونايتد أو يوفنتوس؟

الإعلام الإسباني والبريطانية يكشف السبب

كشفت وسائل الإعلام البريطانية وكذلك الإسبانية، عن سبب تعثر انتقال المهاجم النرويجي الشاب إرلينج براوت هالاند إلى مانشستر يونايتد أو يوفنتوس.

واقترن اسم مهاجم ريد بول سالزبورج السابق بعملاقي البريميرليج والسيري آ في الأسابيع القليلة الماضية، حتى أن بعض المصادر الإعلامية، زعمت أن كل إدارة ترصد حوالي 100 مليون يورو أو أكثر لخطف توقيع صاحب الـ19 عامًا.

لكن فجأة، أعلن بوروسيا دورتموند نجاح مفاوضاته مع مسؤولي النادي النمساوي، ليضع هالاند توقيعه على عقد ارتباطه بأسود الفيستيفاليا حتى منتصف 2014، وذلك مقابل 20 مليون يورو فقط.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" نقلاً عن مصادر بريطانية، فإن مفاوضات وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا ووالده ألف هالاند مع المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودوارد، هي السبب الرئيسي في انسحاب اليونايتد من الصفقة.

وقال التقرير، إن الوكيل الإيطالي اشترط على الإدارة الإنجليزية الحصول على عمولة ضخمة، بجانب نسبة لا يستهان ضخمة في عقد اللاعب إذا تمت الموافقة على بيعه في المستقبل، الأمر الذي عجل بخروج عملاق البريميرليج من الصفقة بُرمتها، لوجود ماركوس راشفورد وجرينوود بالإضافة لأنطوني مارسيال.

ونفس الأمر ينطبق على يوفنتوس، أيضًا إدارته رفض الشروط التعجيزية لمينو رايولا، عكس النادي الألماني الذي رحب بكل شروط الوكيل ووالد اللاعب، بما في ذلك راتبه السنوي الذي يُقدر بنحو 8 مليون يورو.

وخطف الشاب النرويجي الأضواء بشدة منذ بداية الموسم الجاري، بتسجيل 28 هدفًا من مشاركته في 22 مباراة فقط، ما جعله هدفًا لجُل أندية الصفوة في القارة العجوز، قبل أن يفوز البوروسيا بتوقيعه أمس الأحد.