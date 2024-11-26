ماديسون يعود من بعيد.. وكونيا يواصل التألق في فانتازي الدوري الإنجليزي

عودة قوية لماديسون

كانت المفاجآت حاضرة بقوة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة، من فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، بينما كان جيمس ماديسون، لاعب وسط توتنهام هوتسبير، هو بطل المفاجآت بلا منازع.

وتألق نجم السبيرز بقوة وقاد فريقه لتحقيق فوز كبير خارج الديار، أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، وسجل ماديسون هدفين، من بين أربعة أهداف نظيفة سحق بها توتنهام فريق المدرب بيب جوارديولا الجريح، ليكون بطل أبطال الجولة بحصوله على 13 نقطة.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

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تألق في جميع الخطوط

شهدت هذه الجولة تألقًا لافتًا لجميع الخطوط، وبينما كان ماديسون هو نجم خط الوسط بحصوله على 13 نقطة، واصل ماتيوس كونيا هداف وولفرهامبتون هيمنته على خط الهجوم، وتمكن أيضا من تحصيل 13 نقطة، بتسجيل هدفين وصناعة آخر، في فوز فريقه الكبير على فولهام 4-1.

فيما كان التوهج حاضرًا من جانب المدافعين، بتسجيل بيدرو بورو ظهير أيمن توتنهام لهدف في فوز فريقه 4-0 على مانشستر سيتي، ليجمع لملاكه 12 نقطة، وحصل وان بيساكا ظهير وست هام على نفس العدد من النقاط بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه أمام نيوكاسل في المباراة التي انتهت بفوز المطارق 2-0.

كذلك تمكن الظهير البرازيلي إيمرسون، من صناعة الهدف الأول في مباراة وست هام ونيوكاسل، ليجمع 9 نقاط.

وعلى مستوى حراسة المرمى، حصل 3 حراس على 7 نقاط، وهم، فيكاريو حارس توتنهام، الذي تألق للحفاظ على نظافة شباكه أمام طوفان مانشستر سيتي، وهندرسون حارس كريستال بالاس الذي تصدى لركلة جزاء في مباراة فريقه أمام أستون فيلا (2-2)، وكذلك كيليهر حارس ليفربول الذي تمكن من صد ركلة جزاء أيضا في فوز فريقه على ساوثهامبتون 3-2.

وواصل محمد صلاح هيمنته على اللعبة، وحلق في صدارة أكثر اللاعبين حصولا على النقاط برصيد 92 نقطة، بعدما أضاف 11 نقطة جديدة بتسجيل هدفين أمام ساوثهامبتون.

وتألق كل من بوكايو ساكا وإنزو فيرنانديز، وحصل كل منهما على 10 نقاط، بتسجيل هدف وصناعة آخر، كما فعل نفس الشيء كل من نيكولاس جاكسون وجواو بيدرو.

التشكيلة المثالية للجولة:

حراسة المرمى: فيكاريو (7 نقاط)

الدفاع: بيدرو بورو (12 نقطة) - بيساكا (12 نقطة) - إيمرسون (9 نقاط)

الوسط: ماديسون (13 نقطة) - محمد صلاح (11 نقطة) - ساكا (10 نقاط) - إنزو (10 نقاط)

الهجوم: كونيا (13 نقطة) - جاكسون (9 نقاط) - جواو بيدرو (9 نقاط)

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