ماديسون مصمم على الانتقال لمانشستر يونايتد

صفقة جديدة بمركز صانع الألعاب للشياطين الحمر

يسعى جيمس ماديسون صانع ألعاب ليستر سيتي، للانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، والرحيل عن ملعب كينج باور معقل الثعالب.

يونايتد يتابع ماديسون منذ فترة طويلة، وحاول التعاقد معه أكثر من مرة، وسط تمسك كبير من بريندان رودجرز مدرب ليستر وإدارة النادي بالحفاظ على خدماته.

موقع "مانشستر إيفينينج نيوز" كشف عن تصريح مصدر مقرب من ماديسون، يؤكد خلاله اللاعب أنه كان يريد اللعب ليونايتد منذ سنوات لو كان الأمر بيده.

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وعلى الجانب الآخر يحضر ليستر سيتي لعرض مالي مغري على الدولي الإنجليزي، بدلاً من عقده الحالي المستمر حتى 2023 لإقناعه بالتخلي عن هذه الفكرة.

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ووضع الشياطين الحمر جاك جريليش لاعب أستون فيلا، كأحد الخيارات المتاحة أيضاً للمدرب أولي جونار سولشاير بمركز صانع الألعاب في حالة الفشل بضم ماديسون.

ومن غير المتوقع أن تتأثر خطط يونايتد في مهمة التعاقد مع أي منهما، بصفقة برونو فيرنانديس المنضم للفريق من سبورتنج لشبونة في يناير الماضي.