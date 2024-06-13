ماجواير ينسى أحزان اليورو بإنفاق مبالغ طائلة في تركيا

لاعب الأسود الثلاثة يغيب لمشاكل بدنية

قرر النجم الإنجليزي هاري ماجواير نسيان أحزانه بالغياب عن يورو 2024، بالذهاب في رحلة بفندق 5 نجوم في تركيا.

مدافع مانشستر يونايتد تم استبعاده من قائمة المدرب جاريث ساوثجيت لخوض البطولة، وذلك بسبب مشاكل متعلقة بلياقته البدنية وجاهزيته لخوض البطولة.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن ماجواير ذهب إلى فندق فاخر في تركيا، تبلغ تكلفة الأجنحة به ما يصل إلى 6400 جنيه استرليني في الليلة الواحدة، وذلك للتعافي من صدمة الغياب عن اليورو.

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وشوهد اللاعب الذي شارك في 63 مباراة مع منتخب بلاده، وهو يتناول المشروبات بجوار حمام السباحة في منتجع ماكس رويال بيليك، حيث قرر قضاء بعض الوقت مع عائلته في فترة الإجازة.

وكان ماجواير قد تعرض لإصابة عضلية في الأشهر الأخيرة من موسم 2023/2024، مما أجبره على الغياب عن فوز مانشستر يونايتد بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي يوم 25 مايو الماضي.

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي يقع في المجموعة الثالثة باليورو، والتي يلعب فيها أمام سلوفينيا والدنمارك وصربيا.