ماجواير يشكر ليستر سيتي بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد

رسالة شكر من هاري ماجواير إلى ليستر سيتي عقب انتقاله رسميًا إلى مانشستر يونايتد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

توجه هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد الجديد بالشكر لليستر سيتي وجماهيره على الفترة التي قضاها في صفوف النادي.

وأعلن مانشستر يونايتد تعاقده رسمياً مع هاري ماجواير، مدافع ليستر سيتي، في صفقة جعلت الأخير أغلى اللاعبين بمركزه.

واستمرت المفاوضات بين الطرفين طوال فترة الانتقالات الصيفية حتى نجح يونايتد في حسمها في الأيام الأخيرة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

وعقب الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد، توجه اللاعب بالشكر لكل من عمل معهم في ليستر سيتي وجماهيره وزملائه من اللاعبين.

ونشر ماجواير تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها إنه فخور بالفترة التي قضاها مع ليستر متمنيًا لهم الأفضل فيما هو آت.

وأضاف أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم أن النادي مر بالعديد من فترات الصعود والهبوط ولكنه كان أقوى من كل ذلك ونجح في الوقوف على قدميه مجددًا.

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وتألق ماجواير في السنتين الماضيتين بقميص ليستر والمنتخب الإنجليزي، مما جذب انتباه عملاقي مانشستر، ولكن يونايتد كان الأكثر جدية.