ماجواير يستغل رونالدو للرد على الانتقادات

كيف ذلك؟

تحدث الإنجليزي هاري ماجواير نجم مانشستر يونايتد عن الانتقادات التي يتعرض لها وأكد أنها جزءًا أساسيًا من اللعبة، مقارنًا نفسه بالبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ماجواير واجه الموسم الماضي العديد من الانتقادات بشأن نقاط ضعفه الدفاعية، لكنه تخطى آثار تلك الحملة الضحمة من النقد.

وأوضح اللاعب أنّه يتعرض لذلك الهجوم الكبير فقط بسبب كونه محترفًا، كما أشار إلى التعليقات التي يتعرض لها أحد "أعظم اللاعبين" زميله في الفريق رونالدو.

حيث قال مدافع الأسود الثلاثة:" رونالدو أحد أعظم اللاعبين الذين رأيتهم يلعبون كرة القدم، ويتعرض يوميًا للعديد من الانتقادات وبشكل مستمر، هذا جزء من اللعبة، لدي إيمان كبير بنفسي وأبذل قصارى جهدي حتى أصل إلى ما أريد أن أكونه".

وظهر مدافع مانشستر يونايتد في مباراة إنجلترا الافتتاحية بكأس العالم أمام إيران، ويستعد لمباراة الأسود الثلاثة أمام الولايات المتحدة مساء الجمعة، رغم تعرضه للإصابة بشوط المباراة الثاني أمام إيران، لكنه أكد جاهزيته لمواجهة الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أنّ ماجواير صنع هدفين فقط في جميع مشاركاته مع بلاده بكأس العالم، هدف في 2018 والآخر في 2022.