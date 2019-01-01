ماجواير: نستحق أكثر من التعادل أمام إيفرتون

مدافع مانشستر يونايتد غير راض عن نتيجة مباراة فريقه أمام إيفرتون

يعتقد هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، أن فريقه استحق أكثر من التعادل في مباراة إيفرتون، مشدداً على عدم صحة هدف الضيوف.

وتعادل مانشستر يونايتد مع إيفرتون بهدف لكل فريق، في إطار مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

وقال ماجواير في تصريحات عقبت اللقاء: "نستحق أكثر من التعادل في تلك المباراة، لقد سيطرنا على المباراة بشكل كامل، شعرنا بخيبة الأمل بسبب الهدف الذي استقبلناه ولكل تمكنا من العودة في الشوط الثاني".

وواصل: "هدف إيفرتون كان من خطأ واضح، البعض سيقول إن دي خيا كان عليه أن يكون أقوى من هذا، ولكن ما حدث خطأ واضح تمت إعاقة دافيد".

وتطرق المدافع الإنجليزي الدولي، إلى الحديث عن زميله جرينوود وقال: "إنه هداف بالفطرة، سوف يسجل الكثير من الأهداف لهذا النادي، إنه لاعب رائع".

جدير بالذكر أن الشياطين الحمر في المركز السادس من جدول الدوري برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن توتنهام صاحب المركز الخامس.