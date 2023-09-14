ماجواير عن فشل انتقاله إلى وست هام: مانشستر كانوا سعداء ببقائي!

هاري ماجواير: هذا سبب فشل انتقالي إلى وست هام.

كشف هاري ماجواير، نجم مانشستر يونايتد، عن سبب فشل انتقاله إلى وست هام يونايتد في سوق الانتقالات الصيفي المنصرم.

وقال ماجواير في تصريحات أبرزتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "فشل انتقالي إلى وست هام؟ لم نتوصل إلى اتفاق".

وتابع: "لقد كانت إدارة مانشستر يونايتد سعيدة ببقائي وكنت سعيدًا بالقتال من أجل مكاني، أريد أن أفعل ذلك في كل مرة أتدرب أو ألعب سأقدم كل ما لدي".

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وواصل: "الأسابيع الأربعة الأولى كانت صعبة لأنها كانت مباراة واحدة في الأسبوع ولم يقم المدرب باختياري، ولكن لدينا الكثير من المباريات القادمة الآن وأنا متأكد من أنني سألعب الكثير من المباريات".

ضم ماجواير إلى قائمة منتخب إنجلترا كان موضع شك لأن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لم يبدأ بعد أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث لعب 23 دقيقة فقط على مقاعد البدلاء في المباراة التي خسرها الشياطين الحمر أمام آرسنال.