"ماجواير عليه الذهاب لطبيب نفسي، ولا بد أن يشارك في كأس العالم"

ماجواير يمر بأزمة جديدة مع المنتخب الإنجليزي

نصح أسطورة مانشستر يونايتد جاري نيفيل، مدافع الشياطين الحمر الحالي هاري ماجواير بطلب المساعدة من طبيب نفسي لمساعدته على العودة إلى أفضل حالاته.

حيث يعاني قائد يونايتد من ضغوطات كبيرة في الفترة الماضية بسبب انخفاض مستواه مع نهاية الموسم الماضي كما ابتعد عن المشاركة أساسيًا بصورة منتظمة مع المدرب تين هاج.

وتحدث نيفيل عبر برنامج "BBC Radio 5 Live" وأوضح أنه مر بنفس التجربة، ولم يستطع الخروج من تلك الأزمة إلا من خلال التعامل مع طبيب نفسي.

حيث قال: "لقد كنت في نفس تلك الحالة، واستمر الألم لمدة ثمانية أشهر في كرة القدم. كنت سيئًا، وفقدت ثقتي".

وواصل: "عندما فقدت ثقتي، ذهبت ورأيت طبيبًا نفسيًا لمساعدتي خلال تلك اللحظات".

وتابع: 'أود أن أقترح أن يفعل ما فعلته، حصلت على طبيب نفسي وطلبت المساعدة، أنت بحاجة إلى مساعدة خارجية في بعض الأحيان".

وكان ماجواير قد ظهر بصورة مخيبة في مواجهة يوم أمس ضد منتخب ألمانيا حيث احتسب عليه ركلة جزاء، وعانى من صافرات الاستهجان من قبل البعض من جماهير إنجلترا.

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لكن نيفيل يرى أنها مسألة وقت وسوف يعود، واعترف أنه يتعاطف مع ماجواير خلال الأزمة الحالية التي يمر بها، كما اقترح أن يتواجد مع المنتخب الإنجليزي في المونديال.

حيث أضاف: "إنها فترة صعبة بالنسبة لهاري، ولا مفر من ذلك، ولكن لا يوجد شيء يمكنك القيام به سوى الظهور، بذل قصارى جهدك وعدم الاستسلام".

وأكمل: "في مرحلة ما، سيعود مستواه لأنه كان لاعباً ممتازاً مع يونايتد والمنتخب الإنجليزي في بعض الأحيان".

واختتم: "يجب أن يذهب إلى كأس العالم، لقد كان أداء هاري جيدًا مع إنجلترا".