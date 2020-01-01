ماجواير: شارة قيادة مانشستر يونايتد شرفٌ لي

هاري ماجواير يتحدث عن ارتداء شارة قيادة مانشستر يونايتد

قال هاري ماجواير أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم إن ارتداء شارة قيادة مانشستر يونايتد شيء يمنحه الفخر والشرف وأمر يعد حلمًا للكثيرين.

وتسلم هاري ماجواير شارة قيادة الشياطين الحمر عقب الإعلان رسميًا عن انتقال القائد السابق أشلي يونج إلى صفوف إنتر الإيطالي مساء أمس.

وحول ذلك، قال ماجواير إنه يتمنى أن يكون ربانًا ناجحًا لسفينة الفريق، وأن يكون جديرًا بهذا الاختيار الذي وقع عليه رغم انضمامه للفريق منذ 6 أشهر فقط.

وأضاف: "إنه تحدٍ كبير بالنسبة لي وشيء يدفعني للأمام، لقد كان ارتداء قميص مانشستر يونايتد نفسه أمرًا كبيرًا فما بالك بارتداء شارة القيادة"

وتابع: "إنه شيء أريد أن أحصل عليه، وأنا فخور به حقًا، لقد كنت هما فقط منذ 5 أو 6 أشهر، وأن أحظى بثقة الفريق في هذه الفترة الوجيزة شيء لا يصدق بالفعل"

وأردف: "وصف سولشاير لي بأنني محارب في وقت سابق كان شيئًا كبيرًا بالنسبة لي، ومنحني الثقة في نفسي لكي أحل على ثقته وأحقق ما تنبأ به"

وكان هاري ماجواير كان قد حصل على شارة قيادة مانشستر يونايتد في عدد من المباريات السابقة من الموسم، حيث لم يكن أشلي يونج يشارك كثيرًا.

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يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس حتى الآن على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ولكنه يعاني من عدم استقرار على مستوى النتائج.