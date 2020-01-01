ماجر: لا مرشح أبرز بين الثلاثة ليكون الأفضل في أفريقيا

تصريحات رابح ماجر حول جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

قال أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر إن التواجد في حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا شيء يشرفه كما أن الأجواء مثالية لإقامة مثل هذه الأحداث.

ويتواجد مسؤولون رسميون من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا على رأسهم الرئيس جياني إنفانتينو وأرسين فينجر ويوري دجوركاييف.

وحول ذلك، وخلال حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 والمقام بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر المصرية، قال أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر إنه سعيد بالأجواء الموجودة في الحفل.

وأضاف: "أنا سعيد جدًا بالتواجد في مصر في هذا الاحتفال الكبير، حول من سيفوز بالكرة الذهبية الأفريقية تبقى نقطة الاستفهام لأنهم جميعًا يستحقون"

وتابع: "ننتظر لنرى من سيفوز، الثلاثة قدموا إنجازات كبيرة وبطولات أوروبية كبيرة، حيث فاز محرز بالثلاثية الإنجليزية إضافة إلى كأس أفريقيا"

وأردف: "صلاح وماني فازا بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مؤخرًا وهذا يمنحهما أفضلية أخرى، لذلك ستكون المنافسة قوية للغاية"

فيديو - بث مباشر: حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2019.. لحظة بلحظة

يذكر أن رابح ماجر يعد أول عربي يفوز بدوري أبطال أوروبا حين فاز بها بقميص بورتو، قبل أن يتبعه أشرف حكيمي ومحمد صلاح في الأعوام الأخيرة.