ماجد عبد الله: اللاعبون السعوديون لا يساعدون رونالدو!

النجم البرتغالي يحتاج لمساعدة أكبر من زملائه داخل الملعب

يرى ماجد عبد الله أسطورة نادي النصر، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم ولن يقدم المستوى المنتظر منه رفقة الفريق الأصفر، إلا بعد مساعدة زملائه المحليين بالفريق.

وظهر رونالدو بقميص نادي النصر في مباراتين حتى الآن، أمام الاتفاق في دوري روشن للمحترفين، ثم أمام الاتحاد بكأس السوبر السعودي، ولكنه لم يقدم الإضافة التي يتنظرها الجميع منه حتى الآن.

وقال عبد الله خلال تصريحات منتشره له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "صفقة رونالدو رائعة للنصر بكل تأكيد، ولكن يجب على اللاعبين المحليين مساعدته".

وواصل: "لن يتمكن رونالدو من فعل أي شيء بمفرده، والجهد المبذول من اللاعبين المحليين حتى الآن غير كافي، ويجب مساندة الأيقونة البرتغالية أكثر من ذلك".

واختتم أسطورة نادي النصر تصريحاته، موجهًا رسالة إلى لاعبي النصر حيث قال: "عليكم أن تردوا على كلامي داخل الملعب، وليس خارجه".