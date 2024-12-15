"كنا نعتقد أنه سيتفهم معاناتنا" .. ماجد عبدالله يثير غضب جمهور النصر بعد جولته في النادي

"ماجدونا" في موقف صعب أمام الجمهور بسبب جويدو فينجا..

في أكثر من مرة وضع ماجد عبدالله؛ أسطورة النصر، نفسه في مرمى سهام جمهور ناديه على خلفية مواقفه تجاه الأزمات المختلفة التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم، وهذه المرة تجدد الأمر بسبب رأيه في الإيطالي جويدو فينجا؛ الرئيس التنفيذي للنادي.

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"ماجدونا" كان قد قام بزيارة مقر النادي خلال الأيام الماضية، وخرج مشيدًا بالتطور الكبير في الديكورات وأماكن المعسكرات على عكس ما كان عليه الوضع في فترة ممارسته كرة القدم.

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لكن المشكلة بالنسبة للجماهير هو ما قاله، إذ قال: "الآن النادي به ديكورات حلوة وناس حلوين؛ سواء من يعملون من الرجال أو النساء، والمدير التنفيذي رائع جدًا والعاملون في النادي"، في إسقاط على فينجا ورائد إسماعيل؛ المدير التنفيذي للنصر، وهو الثنائي الذي يحظى برفض كبير من قبل الجمهور.

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تلك التصريحات فتحت عليه باب الانتقادات - فعلي سبيل المثال لا الحصر - كتب أح الغاضبين: "من كنا نعتقد جميعًا بأنه أكثر من يتفهم مطالبات جمهور الشمس ومعاناتهم من الأوضاع الحالية التي يعيشها النصر، هاهو يعلنها صريحة وبالعربي، المدير التنفيذي قويدو فينغا رائع جدًا، خلوا الهاشتاقات تنفعكم!".

فيما أضاف آخر باستهزاء: "الأسطورة ماجد عبدالله بعد رأيه سابقًا في أن الإدارة هلالية وهي من جابت الدوري الاستثنائي، وبعد تقلبله للإدارة النصراوية السابقة رغم كوارثها، قرر هالمرة يعطينا رأيين سوا في نفس الشخص عشان ما نبلش معه"، في إشارة إلى انتقاده السابق لفينجا.

عبدالله كان قد أجرى حوارًا مع صحيفة "عكاظ" قبل شهر تقريبًا، إذ قال وقتها: "جويدو لا يعجبني، فهو لديه مشكلات في إيطاليا، فلماذا تأتون به؟ أبناء النادي أولى منه، ولكن للأسف نحن لدينا (عقدة الخواجة)".