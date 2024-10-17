بكلمة واحدة .. ماجد عبد الله يوجه نصيحة مهمة لنجوم النصر قبل ديربي الشباب

أسطورة النصر لديه كلمة مهمة للاعبي العالمي

حرص ماجد عبد الله، أسطورة نادي النصر، على توجيه نصيحة مهمة إلى نجوم العالمي قبل مباراة ديربي الرياض المرتقبة ضد الشباب.

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ويحل النصر ضيفًا على الشباب مساء غدٍ الجمعة، ضمن الجولة السابعة من منافسات دوري روشن السعودي.

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وقال ماجد عبد الله، خلال مشاركته في برنامج "دورينا غير": "أقول لنجوم العالمي: اجتهدوا. اللاعب إذا لم يظهر في مباراة واحدة لا ييأس، بل يستعد للمباراة الثانية. هذه هي كرة القدم".

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واصل أسطورة النصر: "كرة القدم تريد اللاعب الذي يتحملها. إذا لم ينجح في مباراته الأولى، سينجح في الثانية. عليهم أن يستمروا في الاجتهاد".

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب دوري روشن برصيد 14 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ18 نقطة، ثم الاتحاد الوصيف بـ15 نقطة.