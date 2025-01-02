بعد رسالة ماجد عبدالله و"زد كيلوين أكثر!" .. المنتخب البحريني يرد على السخرية من إبراهيم لطف الله

الحارس تألق في كأس الخليج لكن لم يسلم من السخرية..

رد محمود رياض، مدير منتخب البحرين الأول لكرة القدم، على "السخرية" التي يتعرض لها الحارس إبراهيم لطف الله؛ على هامش بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت على أراضيها.

لطف الله ظهر بمستوى مبهر في بطولة "خليجي 26"؛ ليقود منتخب البحرين للتأهل إلى المباراة النهائية، حيث سيواجه نظيره العماني، مساء يوم السبت القادم.

وعلى الرغم من مستوياته المبهرة؛ إلا أن الحارس البحريني تعرض للسخرية بسبب "وزنه"، الذي تم اعتباره غير مناسب للاعب كرة قدم؛ حيث تزامن ذلك مع ظهور اللاعب وهو يأكل العيش البخاري والمشاوي، بعد فوز منتخب بلاده (1-0) على الكويت، في نصف نهائي كأس الخليج.

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وعن ذلك يقول رياض في تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الخميس: "لطف الله من أكثر اللاعبين انضباطًا؛ في البرنامج الغذائي والنوم".

وكشف مدير المنتخب البحريني عن أن إبراهيم لطف الله، يتعامل مع حملات السخرية منه بـ"الدعابة" ليس أكثر؛ خاصة أنه يستطيع التعامل مع الضغوطات، نظرًا لكل ما تعرض له في حياته.

وأشاد محمود رياض بالمستويات التي يقدمها لطف الله مع المنتخب البحريني؛ متمنيًا أن يتكلل ذلك بالتتويج بلقب بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، في الكويت.

جدير بالذكر أن الأسطورة السعودية ماجد عبدالله، كان قد طالب لطف الله بتخفيف "وزنه"، قائلًا: "يملك إمكانات جيدة، لكنه يحب أكل الحلا!"؛ بينما تحدث المعلق الرياضي خليل البلوشي عن وزن الحارس البحريني، بالقول: "أضرب بالخمس إذا كنت ستقدم هذا المستوى، لا تنسى المعبوج، زد كيلوين أكثر".