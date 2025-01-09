ماجد الجمعان يتحرك لتأمين "مستقبل" النصر بفرمان جديد .. ويلاحق المتجاوزين قانونيًا

الاجتماعات مستمرة داخل النصر..

يواصل ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي بشركة نادي النصر، عقد اجتماعاته من أجل رسم الخطوط العريضة للنادي في المرحلة المُقبلة، بعد توليه المنصب في مطلع العام الجاري.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" بأن الجمعان قرر فتح ملف فرق الفئات السنية، الخميس، حيث عقد اجتماعًا مع البرتغالي جواو باولو كوستا، مدير الفئات السنية بالنادي، في حضور جميع الإداريين.

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وتضمن اجتماع الجمعان، استماعه لمطالب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، كما طالب كوستا برفع كل ما تحتاج إليه الفرق له، وفي طليعتها قائمة اللاعبين الذين سيتم توقيع عقود احترافية معهم، مع التجديد للاعبين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء، وفق التقارير الفنية.

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، أن شركة النصر رصدت أحد التجاوزات من قِبل أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

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ويحتل النصر المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، فيما يأتي الأصفر في المركز الثالث بجدول مجموعة الغرب ببطولة دوري النخبة الآسيوية، برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.