ماذا يفعل ماجد الجمعان؟! .. تركي العجمة يسخر من تحركات النصر في الميركاتو الشتوي

فكر مسؤولي العالمي الغريب يجلب لهم السخرية..

رغم أن كثيرين أشادوا بقرار تعيين ماجد الجمعان؛ رئيسًا تنفيذيًا لنادي النصر، إلا أن تحركاته في الميركاتو الشتوي الجاري جعلت منه محلًا للسخرية من قبل كُثر، ومن ضمنهم الإعلامي الرياضي تركي العجمة؛ مقدم برنامج "كورة".

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الجمعان تولى المسؤولية مؤخرًا خلفًا للإيطالي جويدو فينجا، في ظل عدم رضا الكثيرين على عمل الأخير، واستبشر الجمهور خيرًا من وراء الأول كونه أحد أبناء النادي بالأساس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن تعامل النصر مع حارسه نواف العقيدي جعل مسؤوليه في مرمى السخرية والانتقادات، إذ تشير التقارير إلى أنه يحاول الاستغناء عنه، وفي الوقت نفسه يتفاوض لضم أحد حراس "الصف الثاني" من دوري روشن.

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ذلك الفكر سخر من العجمة، الذي كتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "النصر يبحث عن حارس احتياطي بالإعارة، ليه؟، لأنه أعار حارسه الاحتياط، طيب ليه؟، عشان يجيب حارس احتياط برضو، والله زيمبؤلك كده".

يذكر أن العقيدي كان حارس النصر الأساس قبل إيقافه عدة أشهر في أوائل عام 2024 على خلفية قضية التمرد على المنتخب السعودي"، ومنذ ذلك الحين اختفى عن المشاركات إلا أنه يطلب الرحيل في الشتاء الجاري بحثًا عن استعادة مستواه.