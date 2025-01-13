بقيادة ماجد الجمعان .. النصر يتوصل إلى "اتفاق" مع كريستيانو رونالدو بعد تزايد أنباء رحيله!

تطورات مهمة في مستقبل كريستيانو رونالدو..

الأنظار تتجه إلى نادي النصر تحديدًا، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"؛ لمتابعة عمل المسؤولين، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي الجديد ماجد الجمعان، الذي جاء بطلب جماهيري كبير.

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الجمعان تولى منصب الرئيس التنفيذي لنادي النصر، خلفًا للإيطالي جويدو فينجا؛ مع إعطائه صلاحيات كبيرة للغاية، في التعاقد مع اللاعبين الجدد، وتحديد الأسماء الراحلة عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي متعب العواد، عن أن الجمعان يعمل مع "لجنة فنية"، من أجل تحسين جودة الفريق؛ سواء بتحديد الأسماء الراحلة أو اختيار الصفقات القادمة والتجديد مع أبرز اللاعبين.

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وهُنا.. فجّر العواد في تصريحات مع برنامج "سبورت سنتر"، مساء اليوم الإثنين، مفاجأة سعيدة للجماهير النصراوية؛ بشأن مستقبل الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول.

الإعلامي الرياضي أعلن توصل النصر إلى "اتفاق مبدئي" مع رونالدو البالغ من العمر 39 سنة؛ لتجديد عقده مع الفريق الأول، والذي ينتهي في 30 يونيو 2025.

وأوضح العواد أن "العقد الجديد"؛ سيربط الأسطورة البرتغالية بالفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمدة موسم رياضي آخر حتى 30 يونيو 2026.

رونالدو انضم إلى النصر في يناير من عام 2023، وذلك بعد فسخ عقده بـ"التراضي" مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ حيث سجل 75 هدفًا وصنع 18 آخرين، خلال 84 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير زعمت في الأيام القليلة الماضية، بإمكانية "رحيل" كريستيانو رونالدو عن نادي النصر، بعد نهاية عقده في يونيو القادم؛ بسبب فشله في التتويج بأي لقب رسمي مع الفريق.