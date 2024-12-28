حُسم الأمر .. النصر يتخذ قراره النهائي بشأن ماجد الجمعان وجويدو فينجا

تعرف على آخر المستجدات داخل النصر

اتخذت شركة نادي النصر الربحية قرارها النهائي، بشأن تعيين ماجد الجمعان في منصب الرئيس التنفيذي للنادي، وأيضًا الإيطالي جويدو فينجا.

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وكانت صحيفة "عكاظ" قد أكدت منذ يومين، على أنه سيتم عقد اجتماعًا حاسمًا اليوم السبت، سيجمع بين مسؤولي شركة النصر الربحية مع اللاعب الدولي السابق ماجد الجمعان، ستتضح خلاله الرؤية بشأن عمله في النصر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت الصحيفة اليوم السبت، عن أن الاجتماع تم عقده بنجاح، ووافقت الشركة الربحية بالنصر على تعيين الدولي ماجد الجمعان في منصب الرئيس التنفيذي للنادي، بدلًا من جويدو فينجا.

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ولم يتم الكشف عن مصير جويدو فينجا، سواء بالرحيل النهائي عن النصر، أم سيتولى منصب آخر داخل جدران العالمي خلال المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك ضمن إطار سعي إدارة شركة النصر الربحية، لتصحيح أوضاع النادي خلال الفترة الحالية، وذلك بإجراء بعض التغييرات الإدارية.