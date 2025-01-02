على رأسهم الرمز .. ماجد الجمعان يعيد أبناء النصر، وكشف خطة "الميركاتو الشتوي" وموقف تاليسكا

تطورات جديدة في النصر بعد رئاسة ماجد الجمعان للإدارة التنفيذية..

كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، عن آخر التطورات في نادي النصر، بعد تولي ماجد الجمعان، منصب الرئيس التنفيذي للشركة الربحية، مع اتجاه الإيطالي جويدو فينجا، للعمل كمستشار إداري للنادي، فضلًا عن رئاسة عبد الله الماجد، للمؤسسة غير الربحية.

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جماهير النصر باتت تطالب بالمنافسة على دوري النخبة الآسيوية، هذا الموسم، بعد الخروج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور الـ16، فضلًا عن الابتعاد بفارق 11 نقطة عن الاتحاد، متصدر دوري روشن السعودي، فيما ضمن الأصفر مقعدًا في ثمن نهائي أبطال آسيا، قبل جولتين من نهاية مرحلة الدوري، حيث يأتي في المركز الثالث بمجموعة الغرب، برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

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وقال العنزي، عبر برنامج "دورينا غير"، إن قدوم ماجد الجمعان لاستلام الرئاسة التنفيذية، حمّس عددًا كبيرًا من الشخصيات النصراوية الذين يرغبون في تقديم الدعم المالي، وأولهم الأمير خالد بن فهد، الرمز النصراوي، كما استشهد العنزي برسالة إبراهيم المهيدب، رئيس مؤسسة النصر السابق، التي أعلن خلالها عن دعمه الكامل للجمعان ماليًا ومعنويًا.

وتحدث العنزي بشأن أولى خطوات النصر في فترة الانتقالات الشتوية، التي انطلقت الأربعاء، في دوري روشن السعودي، مؤكدًا بأن الإدارة تستهدف أكثر من عنصر محلي في مركز الظهير الأيسر، وكذلك في قلب الدفاع والمحور والجناح، فيما أكد أن البرازيلي آندرسون تاليسكا، لم يحسم قراره حتى الآن، بشأن البقاء أو الرحيل، بعد مفاوضات فنربخشه التركي، ورغم أن الإدارة كانت ترغب في عدم استمراره، ولكن هناك تغييرات في الإدارة، ولا يزال الوقت متسعًا لحسم القرار النهائي، خاصة وأن فترة الانتقالات في الدوري التركي، ستنطلق في 12 يناير الجاري.

وأشاد العنزي بالمجهود الكبير الذي يقدمه عبد الله الماجد، منذ توليه رئاسة المؤسسة غير الربحية، خلفًا لإبراهيم المهيدب، قائلًا إن العمل داخل النصر، يشهد لمسات كثيرة، ليس في الفريق الأول فقط، وستتضح الرؤية أكثر بشأن ذلك الأمر مع الوقت، خاصة وأن الجماهير تريد رؤية ذلك في قلب الملعب.

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ويحتل النصر المركز الرابع في جدول دوري روشن، برصيد 25 نقطة، فيما يستعد لملاقاة الأخدود، الخميس المُقبل، على ملعب الأول بارك، ضمن حساب الجولة 14، والتي تشهد عودة المسابقة بعد توقف استمر حوالي شهر، بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26" بالكويت.