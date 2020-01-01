ماثيو: لم أكن أريد الذهاب إلى برشلونة

ماثيو لم يكن يريد برشلونة

قال المدافع الفرنسي السابق لبرشلونة جيريمي ماثيو إنه لم يكن يريد الانضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني في الوقت الذي وصله فيه العرض.

وكان ماثيو قد انضم إلى برشلونة في صيف الانتقالات الصيفية لعام 2014، في ميركاتو ضم فيه برشلونة العديد من الأسماء أبرزها لويس سواريز وإيفان راكيتيتش وتوماس فيرمايلين وتير شتيجن وكلاوديو برافو.

وفي الموسم الأول لكل هذه الأسماء، وفي الموسم الأول للمدير الفني لويس إنريكي كذلك مع النادي الكتالوني، نجح الفريق في الحصول على الثلاثية التاريخية بالفوز بالدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

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وحول ذلك، قال ماثيو: "كنت خائفة قليلاً من الذهاب إلى برشلونة في الوقت الذي وصلني فيه العرض لأول مرة، لأنني لم أكن أعتقد أنني كنت أستطيع ذلك"

وأضاف: "في ميستايا انتهت الأمور بصورة سريعة، لقد قدموا العرض إليّ وفي الساعة الثالثة صباحًا أبرمت عقدًا بمفردي عرضته على فالنسيا"

وتابع: "وقتها أبلغت فالنسيا أنه إذا وافقوا على تجديد عقدي فإنني سأبقى، ولكنهم أخبروني أنه لا يمكن أن يحدث ذلك، وبالنسبة لي، لم يكن من المنطقي أن أستمر مقابل 200 ألف يورو في السنة"

وأردف: "كانت السنة الأولى لي في برشلونة مذهلة، قالوا إنني لم ألعب كثيرًا، لكنني شاركت في 56% من المباريات وحققت كل الألقاب الممكنة"

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يذكر أن المدافع الفرنسي قد ترك اللعبة حيث أعلن جيريمي ماثيو اعتزاله في يونيو الماضي، وذلك على إثر إصابة خطيرة أدت إلى انتهاء علاقته نهائيًا بكرة القدم وهو في السادسة والثلاثين من عمره.