ماثيوس: فليك يرغب في ضم نجمي ألمانيا إلى برشلونة!

"يتطلع إلى المهمة ومعجب بإسبانيا"

يترقب الجميع إعلان برشلونة التعاقد مع المدرب الألماني هانز فليك، الذي يتواجد في كتالونيا حاليًا، وذلك خلفًا لتشافي هيرنانديز، الذي أقيل بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن رافا يوستي نائب رئيس برشلونة، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن فليك "سيتولى الأمور رسميًا اليوم الأربعاء".

وقال لوثار ماتيوس، أسطورة كرة القدم الألمانية، وصديق فليك: "إنه تحد كبير بالنسبة لهانز، رغم الصعوبات الاقتصادية التي سيواجهها في برشلونة".

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وأضاف في تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو": "سيجتمع مع الأصدقاء القدامى في مشروعه الرياضي الجديد مثل تير شتيجن وجوندوجان وليفاندوفسكي، ربما سيأخذ معه واحدًا أو اثنين آخرين. لا أعرف".

وأضاف: "فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) وجمال موسيالا (بايرن ميونخ)، هناك الكثير من اللاعبين الذين يرغب في وجودهم معه في برشلونة، لكنهم على الأرجح لن يكونوا قادرين على البقاء من الناحية المالية".

وختم: "فليك يتطلع إلى المهمة، إنه معجب قليلا بإسبانيا وقضى بعض الوقت الصيف في عطلة هناك مع جميع أفراد الأسرة، أنا سعيد من أجله بعد كل النكسات التي تعرض لها مع بايرن ميونخ والمنتخب الألماني".