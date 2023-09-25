ماتيو لاهوز يحسم الجدل .. هل تعرض ريال مدريد لظلم تحكيمي ضد أتلتيكو؟

ريال مدريد معترض على قرارات التحكيم في الديربي أمام أتلتيكو....

حسم ماتيو لاهوز، الحكم الإسباني السابق، الجدل المثار في ديربي مدريد، والذي جمع بين ريال مدريد، وأتلتيكو ضمن مباريات الدوري الإسباني.

وتمكن أتلتيكو مدريد من الفوز على ريال مدريد بنتيجة 3-1، ليتعرض للهزيمة الأولى هذا الموسم في الدوري الإسباني بعد خمسة انتصارات، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب "لا ليجا" خلف برشلونة وجيرونا.

واعترضت إدارة الميرينجي، على قرارات الحكم خافيير ألبيرولا روخاس، والتي ترى أنها أثرت بشكل واضح على نتيجة وسير المباراة.

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ومن جانبه قال لاهوز في تصريحات صحفية، عن الحالات التحكيمية الجدلية، وأولها الحالة التحكيمية في الهدف الأول واحتمالية وجود خطأ على بيلينجهام: "كان من الممكن أن يحتسب الحكم ركلة حرة".

وتابع: "ولكن هذه حالة رمادية، من الممكن يحتسبها الحكم أو لا حسب رؤيته، وهذا من أسباب روعة كرة القدم".

وعن هدف كامافينجا الذي ألغاه الحكم، قال لاهوز: "موقع رودريجو، أثناء تسجيل الهدف كان متسللًا، الحكم ألبيرولا روخاس قدم مباراة مميزة ويستحق درجة عالية".