ماتيو لاهوز: وضعوني في الثلاجة بسبب ممر شرفي لريال مدريد!

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كشف ماتيو لاهوز، الحكم الإسباني السابق، عن كواليس تعرضه للعقوبة من قبل لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب ما حدث في مواجهة ريال مدريد وقادش، ضمن الجولة 37 من الدوري الإسباني 2021-2022.

وقال لاهوز، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "عندما وقفت مع لاعبي قادش الذين قاموا بممر شرفي لريال مدريد بعد تحقيقه لقب الليجا، لجنة التحكيم عاقبتني على ذلك (وضعوني في الثلاجة)".

وأضاف: "لكن عندما فعلت الأمر ذاته في ممر شرفي قام به برشلونة لريال بيتيس، بعد فوزهم بكأس الملك، لقد أعجب هذا التصرف لجنة التحكيم (ولم يتم معاقبتي)".

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يشار إلى أن ماتيو لاهوز الحكم المولود في إقليم فالنسيا، قاد مباريات الدوري الإسباني الممتاز منذ 2008، قبل أن يرتدي الشارة الدولية في 2011، وشارك في كأس العالم 2018 و2022، ويورو 2020، كما أدار خلال مسيرته 41 مباراة في دوري أبطال أوروبا، أبرزها نهائي نسخة 2021 بين تشيلسي ومانشستر سيتي.