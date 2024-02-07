ماتيو لاهوز لجماهير فالنسيا: عاملوا فينيسيوس كما فعلتم معي!

هل يتكرر ما حدث العام الماضي؟

يحل ريال مدريد ضيفًا على فالنسيا يوم 3 مارس المقبل في ملعب ميستايا ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني، بعد عام من الأحداث العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور على الملعب ذاته في الموسم الماضي.

وتعرض البرازيلي لإهانات عنصرية من قِبل بعض جماهير فالنسيا، كما طُرد في الدقائق الأخيرة ببطاقة حمراء مباشرة لمهاجمته أحد لاعبي الخصم، وانتشر الحادث في جميع أنحاء العالم وأثار موجة من التضامن مع لاعب ريال مدريد.

وبعد فترة من الهدوء، تعرض فينيسيوس لهتافات عنصرية من قبل جماهير خيتافي الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع رابطة الدوري الإسباني إلى التقدم بشكوى للمدعي العام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ودعا الحكم المعتزل ماتيو لاهوز في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى احترام فينيسيوس، قائلا: "إنه لاعب كرة قدم رائع، أفهم أنه كما نفعل دائمًا يجب أن نعامله بالاحترام الذي تتمتع به مدينة فالنسيا".

وتابع: "أتمنى أن يحظى فينيسيوس بنفس الاهتمام الذي حظيت به أنا خلال 32 عامًا، كوني شخصًا مثل فينيسيوس وأي لاعب كرة قدم آخر".

وختم: "أتمنى من الأشخاص المحظوظين الذين يمكنهم شراء تذكرة المباراة، والتي تكلف ثروة في ذلك اليوم، أن يُظهروا المواطنة والتعليم والقيم".