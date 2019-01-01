ماتيوس يحث نجم شالكه على الانضمام لبايرن ميونخ

الصفقة متوقع أن تحدث بالفعل..

يؤمن لوتار ماتيوس، أسطورة بايرن ميونخ والكرة الألمانية، أن على أليكسندر نوبيل، حارس مرمى شالكه، أن ينضم إلى العملاق البافاري في الفترة المقبلة من مسيرته.

وكان شالكه قد أعلن أن نوبيل سوف يغادر النادي خلال الصيف المقبل بعد انتهاء عقده وعدم الوصول إلى اتفاق معه بشأن التجديد.

نوبيل هو واحد من أبرز الحراس في الدوري الألماني في الآونة الأخيرة، ويُنظر له كونه خليفة لمانويل نوير في حراسة عرين المنتخب الألماني وكذلك بايرن ميونخ.

البافاري بالفعل كان في مفاوضات معه، إلا أن القلق كان من فكرة وجوده على دكة البدلاء بصورة شبه دائمة في ظل التعملق المعتاد لنوير، غير أن الأمر يبدو وأنه قد تم الاتفاق عليه بين النادي واللاعب.

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بدوره، علّق ماتيوس عن الأمر وقال "نوبيل ليس لديه مستقبل في شالكه، هو بالفعل موقوف في المباريات المقبلة. لدى شالكه بديل جيد له وهو شوبيرت، والمدرب دافيد فاجنر لا يستطيع أن يخاطر بأن يكون قائده في وضع نوبيل الحالي.".

وأتم "الخيار الأفضل للجميع هو أن ينضم نوبيل إلى بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الشتوية وليس الصيف.".

نوبيل بالفعل موقوف لمدة أربع مباريات نتيجة للتدخل العنيف الذي قام به خلال مباراة شالكه وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني وطُرد على إثره.

الجدير بالذكر أن شالكه يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب البوندسليجا هذا الموسم، ويعيش الفريق حالة مميزة للغاية تحت ولاية دافيد فاجنر، غير أن أزمة نوبيل قد تُغير الكثير في مسار الرويال بلوز.