بعد معاناته من الإدمان ومحاولة الانتحار .. ماتيوس بيريرا ينضم إلى منتخب البرازيل لأول مرة!

درس في عدم اليأس والاستسلام..

تلقى ماتيوس بيريرا، لاعب وسط كروزيرو البرازيلي الحالي، والهلال السابق، نبأ سعيدًا باستدعائه من قِبل المدير الفني للمنتخب البرازيلي دوريفال جونيور، للانضمام إلى (السليساو) لأول مرة في مسيرته الكروية، بعمر 28 عامًا.

وذكر الإعلامي البرازيلي بيدرو راميرو، أن مدرب البرازيل، قرر استدعاء ماتيوس بيريرا، لينضم للقائمة بديلًا للاعب لوكاس باكيتا، الذي تأكد غيابه للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، على أن يلتحق اللاعب اليوم (الجمعة) إلى التدريبات الجماعية.

وحقق المنتخب البرازيلي فوزًا على مضيفه تشيلي، بنتيجة (2-1)، على ملعب تشيلي الوطني، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما يستعد (السليساو) لمواجهة بيرو، يوم الأربعاء المُقبل، في الجولة العاشرة، في ظل غياب نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، للإصابة.

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وروى ماتيوس بيريرا، قصة معاناته من أزمة نفسية حادة، تعرض لها خلال فترات احترافه في صفوف الهلال والوحدة الإماراتي، وكذلك البرتغال وإنجلترا، حيث قال إنه عانى من إدمان المخدرات والكحول، وكان على شفا الانتحار.

وقال بيريرا، الذي انتقل للهلال من صفوف وست بروميتش الإنجليزي في صيف 2021، ثم انتقل سريعًا إلى الوحدة على سبيل الإعارة، كما تجددت إعارته من بوابة كروزيرو البرازيلي، قبل أن يتحول إلى بيع نهائي.

وخاض بيريرا 63 مباراة رسمية مع كروزيرو، منذ انتقاله إليه، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 14 تمريرة حاسمة، فيما يرتبط بعقد مع ناديه البرازيلي حتى صيف 2026.