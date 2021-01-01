ماتيتش يسخر من رونالدو وفيرنانديش بسبب هدف البرتغال

الحكم اعتذر عن هذه اللقطة

سخر نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد ومنتخب صربيا، من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب غضبه من الهدف الشهير الذي لم يحتسب له في تصفيات كأس العالم 2022.

رونالدو ظهر في حالة غضب شديدة، بعد قرار الحكم بعدم احتساب الهدف، بحجة أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى، لتكتفي البرتغال بالتعادل الإيجابي 2/2 ويحصل رونالدو على بطاقة صفراء.

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الحكم داني مكيلي اعتذر بعد المباراة، بعدما أظهرت الإعادة أن الهدف كان يجب احتسابه، ولكن ماتيتش قرر السخرية من اللقطة التي احتلت معظم عناوين الصحف الفترة الأخيرة.

ماتيتش قرر نشر صورة ساخرة للكرة قبل تجاوز خط المرمى وعلق عليها قائلًا:"الكرة على الخط، كل شيء واضح الآن؟".

وقام لاعب الوسط الصربي بذكر رونالدو وزميله الآخر برونو فيرنانديش، في مزحة واضحة لثنائي المنتخب البرتغالي.

وكان الحكم قد فشل في احتساب الهدف، بسبب عدم وجود تقنية الفيديو في تصفيات المونديال، وغياب تكنولوجيا عين الصقر التي تكشف عن حالات عبور الكرة خط المرمى.

يذكر أن صربيا تحتل صدارة المجموعة الأولى بتصفيات أوروبا لكأس العالم برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن البرتغال التي تأتي بالمركز الثاني بفارق الأهداف.