ماتيتش: موسمنا الماضي لم يكن ناجحًا

نيمانيا ماتيتش يتحدث عن فشل الموسم الماضي وطموحات الموسم المقبل

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قال نيمانيا ماتيتش نجم مانشستر يونايتد إن الموسم الماضي لم يكن ناجحًا ولم يصل إلى قدر التوقعات بالنسبة للاعبين والجماهير.

وكان ماتيتش قد جدد رغبته في البقاء مع الشياطين الحمر خلال الموسم المقبل في أكثر من مرة سابقة.

وحول ذلك، قال ماتيتش إن الموسم المنصرم لم يكن موسمًا جيدًا للفريق ككل، وإن الجميع يأملون في التحسن خلال الموسم المقبل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 19, 2019

وأضاف: "كان هدفنا هو التأهل لدوري أبطال أوروبا، لكننا لم نحقق ذلك. علينا أن نفعل ما هو أفضل، علينا أن نفعل أكثر من ذلك. علينا الكفاح من أجل الحصول على الألقاب ، ونتوقع أن نقدم ما هو أفضل"

وتابع: "في الموسم الماضي عانيت من بعض الإصابات، لم أكن متقبلًا للشكل الذي ظهرت عليه، ولكنني أحاول أن أشجع زملائي لأن يقدموا الأفضل"

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يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد أنهى موسمه في المركز السادس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.