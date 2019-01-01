الاتحاد الإنجليزي يعاقب ستوريدج لمساعدة شقيقه في المراهنات

غرامة وإيقاف على مهاجم ليفربول السابق

قررت اللجنة التنظيمية بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، معاقبة دانيل ستوريدج مهاجم ليفربول، بسبب نشاطه غير المشروع في المراهنات.

ستوريدج رحل عن ليفربول هذا الصيف عقب نهاية عقده مع الريدز، ليواصل بحثه عن نادي جديد ينضم له.

مستقبل اللاعب مع الريدز مع ليفربول كان محل العديد من الشكوك الفترة الماضية، ليدخل بطبيعة الحال في عملية المراهنة المعروفة لدى بعض الشركات العالمية.

شبكة "سكاي سبورتس" كشفت قيام المهاجم الإنجليزي، بمنح شقيقه بعض المعلومات الداخلية، لمساعدته على كسب الرهان.

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وجاء ذلك بعدما أخبره باقترابه من الانتقال إلى نادي إشبيليه الإسباني، قبل أن ينكشف أمره في النهاية.

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وهو ما دفع الاتحاد الإنجليزي لمعاقبة اللاعب بالإيقاف عن ممارسة كرة القدم حتى 31 يوليو الجاري، بالإضافة لغرامة قدرها 75 ألف إسترليني.

ومن جانبه وجه اللاعب الشكر لكل عائلته وأصدقائه على الوقوف بجانبه في تلك الفترة الصعبة، مشيداً بقرار اللجنة التنظيمية والعقوبة المخفضة مع إسقاط 9 تهم أخرى.