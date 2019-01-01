ماتيتش عن العمل مجددًا مع مورينيو: كل شيء وارد

إجابة دبلوماسية أم تلميح؟

رفض نيمانيا ماتيتش، لاعب مانشستر يونايتد، استبعاد إمكانية الانضمام إلى توتنهام في سوق الانتقالات الشتوية، ولكنه عاد وأكد على أنه يصب تركيزه حاليًا على الشياطين الحمر.

التقارير الصحفية الواردة من إنجلترا أكدت أن أيام الدولي الصربي في الأولد ترافورد باتت معدودة، وأنه سيرحل لا محالة في يناير وذلك بناء على رؤية المدرب أولي جونار سولشاير.

بعض المصادر ربطت ماتيتش بأن ينضم إلى توتنهام، حيث يوجد مدربه الذي جلبه إلى اليونايتد، جوزيه مورينيو، لا سيما وأن السبيرز في حاجة بالفعل إلى إضافة لاعب في منتصف الملعب.

بدوره، عقّب ماتيتش على هذه الشائعات وقال "كما أعلم، فأنت لا تعرف أبدًا ما الذي يمكنه أن يحدث في هذه الحياة.".

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وأتم "في الوقت الراهن أنا لاعب في مانشستر يونايتد وأركز بشكل كامل على وظيفتي، وفي المستقبل يمكننا أن نرى ماذا سيحدث.".

وخاض ماتيتش فقط 6 مباريات هذا الموسم في مختلف البطولات مع اليونايتد، وبقية الوقت بين إصابات وبين دكة البدلاء، ويسعى النادي الإنجليزي من الآن لإيجاد بديل له هو وزميله بول بوجبا.

يذكر أن صاحب الـ31 عامًا سبق له العمل مع مورينيو عندما كان السبيشال وان مدربًا لتشيلسي، وقد عبّر اللاعب في أكثر من مناسبة عن مدى حبه وامتنانه لمدربه على ما منحه له في عالم كرة القدم.

كما يجدر الإشارة إلى أن أتلتيكو مدريد والإنتر هما أكثر الفرق المهتمة بالحصول على ماتيتش في الشتاء، ولا سيما كتيبة أنطونيو كونتي، حيث يسعى المدرب الإيطالي إلى إيجاد دعم عاجل ومضمون لأزمة منتصف الملعب لديه.