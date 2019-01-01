ماتيتش: راشفورد سيصبح من الأفضل

ماتيتش يشيد براشفورد ويتحدث عن مستقبل مانشستر يونايتد

أشاد متوسط الميدان الدولي الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب مانشستر يونايتد بزميله المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد مؤكدًا أنه سيصبح أحد أفضل المهاجمين في العالم قريبًا.

وكان راشفورد قد قدم أداء كبيرًا ضد الكبار في المباريات الأخيرة، لكنه يعود ويقدم أداء متذبذب في المباريات أمام الفرق المتوسطة مما يثير الجدل حوله.

وحول ذلك، رأى ماتيتش أن الكثير من الأشياء قد تخفى عن عيون الجماهير والصحافة وهو ما يولد الانتقادات لبعض اللاعبين الذين يؤدون جيدًا.

وأضاف متوسط الميدان الصربي: "راشفورد مميز ويتمتع بإمكانيات كبيرة تفوق سنه وهذا ما ظهر جيدًا منذ أول مشاركة له مع الفريق الأول"

وتابع: "قدرته على حجز مكان أساسي في مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا يجب أن تحترم ولا تمر بشكل عادي لأنها أشياء تحتاج إلى قدرات خاصة"

وأردف: "مانشستر يونايتد يعيش فترة صعبة ويحتل مركزًا ليس من المفترض أن يتواجد فيه، علينا أن نعمل سويًا من أجل الاستفاقة من ذلك الوضع"

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد خسر في مباراته الأخيرة أمام واتفورد بهدفين للا شيء ليواصل نتائجه المتواضعة في الفترة الأخيرة في البريميرليج.