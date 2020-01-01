ماتيب يروي كواليس ميسي "المحبط" بعد ريمونتادا ليفربول

كان الأهم هو الاحتفال..

تحدث جويل ماتيب، لاعب ليفربول، عن كواليس وجوده في اختبار المنشطات رفقة ليونيل ميسي، لاعب برشلونة بعد نهاية مباراة الريمونتادا الشهيرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالأنفيلد الموسم الماضي.

وكان ليفربول قد خسر في الذهاب بالكامب نو بثلاثية نظيفة، قبل أن يُفاجئ العالم بأسره بعودة تاريخية ومذهلة في أنفيلد وفوز أسطوري برباعية نظيفة تأهل به إلى نهائي الأبطال وحقق اللقب بعدها على حساب توتنهام.

ماتيب اختير بعد المباراة ليقوم بعمل كشف للمنشطات، ليجد ميسي أيضًا في نفس الغرفة وهو في حالة إحباط شديدة، وقد تحدث الدولي الكاميروني عن الأمر بقوله "لم أهتم بأي شيء، الغناء مع الجماهير جعلني في عالم آخر.".

المزيد من الفرق

كما أضاف "عندما دخلت الغرفة الصغيرة لإجراء الاختبار، وجدت رجلًا محبطًا للغاية وهو ليونيل ميسي. نحن نعرف بعضنا البعض من الملعب فقط، ولا نجلس يوميًا في غرفة صغيرة مثل غرف حفلات القهوة.".

كول: إعادة الموسم وليس منح اللقب لليفربول حل أزمة كورونا

"الكل يحتفل، بينما أنا أجلس في غرفة صغيرة رفقة ميسي!."

وأتم "بعد المباراة اصطفنا أمام الجماهير وغنينا لن تمشي وحدك أبدًا، كانت تلك هي إحدى أفضل اللحظات في مسيرتي، ربما تمامًا كأول مباراة لي رفقة شالكه.".

يذكر أن ليفربول قد خرج في نسخة هذا الموسم من دوري الأبطال على يد أتلتيكو مدريد بعد الهزيمة ذهابًا وإيابًا من كتيبة دييجو سيميوني، قبل إيقاف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا.

