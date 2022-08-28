ماتياس يهاجم شقيقه بول بوجبا باتهامات الخيانة والسحر والنفاق!

الأمور من سيئ إلى أسوأ بين الشقيق الأكبر ماتياس وأخيه الأصغر بول بوجبا!

يبدو أن الأخبار الأخيرة التي خرجت من جانب بول بوجبا قد استفزت شقيقه الأكبر ماتياس الذي رد عليها بالكثير من الهجوم على نجوم يوفنتوس الحالي.

جاء هذا في تصريحات نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، واتهم خلالها شقيقه بالخيانة والنفاق، وممارسة السحر والعديد من الأمور الأخرى.

وكتب ماتياس: "ما توقعته قد حدث، أخي الصغير أخيرًا بدأ في إظهار وجهه الحقيقي، وبما أنك اخترك أن تتحدث أوًلًا وأن تكذب على الشرطة وأن تخرج تلك المعلومات للنور لا يمكنك أن تلقي باللوم علي".

وأضاف: "بول، يبدو أنك حقًا أردت أن تخرسني بشكل كامل وأن تكذب وترسلني إلى السجن، كنت أشك في ذلك لكن الآن الأمر حقيقي، روايتي من الأحداث وقعت بالفعل على عكسك، ولدي ما يكفي ليثبت كلماتي وليثبت كذبك".

وأردف: "سأقول لك من جديد يا شقيقي، التلاعب بالبشر ليس جيدًان الأمر لا يتعلق بالمال، لقد ورطتني، وكدت أموت بسببك والآن تريد أن تلعب دور البريء".

وأكمل: "عندما أقول كل شيء سيرى الناس أنه لا يوجد أجبن منك، ولا شخص خائن ولا منافق أكثر منك على الأرض، كيليان الآن أنت تفهم؟ ليس لدي مشاعر سلبية تجاهك، وكلماتي هي من أجل مصلحتك، الـ "مارابو" - شخص يعالج السحر - معروف، آسف يا أخي، تدعو نفسك مسلم وأنت متورط في كل ذلك السحر، ليس من الجيد أن تحظى بالمنافقين والخونة حولك".

جدير بالذكر أن تقارير كانت قد أكدت أن بوجبا أخبر الشرطة أن شقيقه هدده بالسلاح وحاول الحصول على مبلغ يصل إلى 13 مليون يورو منه.